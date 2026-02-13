Wie tickt die neue AfD-Jugend wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Folge 5: Wie tickt die neue AfD-Jugend wirklich?
10 Min.Folge vom 13.02.2026
Die AfD hat ihre alte Jugendorganisation, die "Junge Alternative" (JA), aufgelöst und durch eine neue ersetzt: die "Generation Deutschland" (GD). Doch ist diese wirklich neu, oder nur ein neuer Name für alten Extremismus?
