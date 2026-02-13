Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
:DECODED

Wie tickt die neue AfD-Jugend wirklich?

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 13.02.2026
Wie tickt die neue AfD-Jugend wirklich?

Wie tickt die neue AfD-Jugend wirklich?Jetzt kostenlos streamen

:DECODED

Folge 5: Wie tickt die neue AfD-Jugend wirklich?

10 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Die AfD hat ihre alte Jugendorganisation, die "Junge Alternative" (JA), aufgelöst und durch eine neue ersetzt: die "Generation Deutschland" (GD). Doch ist diese wirklich neu, oder nur ein neuer Name für alten Extremismus?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

:DECODED
ProSieben
:DECODED

:DECODED

Alle 1 Staffeln und Folgen