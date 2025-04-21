Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Nachtmusik

Staffel 1Folge 11
Folge 11: Nachtmusik

60 Min.Ab 12

Kammermusikabend bei Bankier Kerner. Arno, sein Sohn, nutzt die Gelegenheit, mit Freundin Bea in das Haus eines der Gäste einzusteigen. Dasselbe Haus hat auch ein Einbrecher ausgesucht. Es kommt zum Kampf, der Einbrecher bleibt verletzt zurück.

