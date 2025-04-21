Der Alte
Folge 9: Verena und Annabelle
60 Min.Ab 12
Auf die Literaturkritikerin Verena Moldau werden mehrere Mordanschläge verübt. Kommissar Köster steht vor einem Rätsel. Nur langsam gelingt es ihm, Verenas Vertrauen zu erringen. Schließlich gibt sie zu, daß ihre Schwester Annabelle sie haßt. Aber die meldete sich zuletzt vor acht Jahren.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises