Der Alte

Der Alte schlägt zweimal zu

KultKrimiStaffel 1Folge 3
Folge 3: Der Alte schlägt zweimal zu

60 Min.Ab 12

Spediteur Finberg hat die Polin Vanessa nach Deutschland gebracht und will sie heiraten. Seine Frau, die sich entschieden gegen eine Scheidung wehrt, verschwindet plötzlich spurlos. Köster ahnt, dass Finberg sie umgebracht hat, doch der gibt an, sie sei weggelaufen. Um den Mörder zu überführen greift Köster zu ungewöhnlichen Mitteln.

