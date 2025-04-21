Der Alte
Folge 17: Die Sträflingsfrau
60 Min.Ab 12
Während seiner Haft hat Werner, verurteilt als der "Anemonenmörder", die Gefangenenbetreuerin Hannelore Färber kennen- und liebengelernt; sie möchte ihn gegen alle Widerstände ihrer Familie heiraten. Während die beiden sich mühsam auf ihr neues Leben vorbereiten, werden sie von dem Reporter Klemm auf Schritt und Tritt verfolgt. Und dann geschieht wieder ein Mord, der dem damaligen aufs Haar gleicht.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises