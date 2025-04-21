Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

KultKrimiStaffel 1Folge 2vom 21.04.2025
Folge 2: Jack Braun

59 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Mit einem gestohlenen Auto überfahren zwei junge Männer einen Rentner tödlich und fliehen. Besitzer des Wagens ist Dr. Margolis. Obwohl alle Indizien gegen den Arzt sprechen, kommt er für Köster als Todesfahrer nicht in Frage. Durch Zufall stößt er auf eine interessante Spur.

KultKrimi
