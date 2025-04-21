Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Schein trügt nicht

KultKrimiStaffel 9Folge 1
Der Schein trügt nicht

Der Schein trügt nichtJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 1: Der Schein trügt nicht

60 Min.Ab 12

Bistro-Besitzer Max Naujoks wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen gestalten sich für Hauptkommissar Kress deshalb so schwierig, weil es mehrere Tatverdächtige gibt: Naujoks wollte sich von seiner Frau scheiden lassen und beansprucht das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Außerdem deutet vieles darauf hin, daß er erpreßt werden sollte. Aus kriminaltaktischen Gründen hält es Kress deshalb für geboten, Naujoks' Tod zunächst als Unfall erscheinen zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen