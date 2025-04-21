Der Alte
Folge 1: Der Schein trügt nicht
60 Min.Ab 12
Bistro-Besitzer Max Naujoks wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen gestalten sich für Hauptkommissar Kress deshalb so schwierig, weil es mehrere Tatverdächtige gibt: Naujoks wollte sich von seiner Frau scheiden lassen und beansprucht das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Außerdem deutet vieles darauf hin, daß er erpreßt werden sollte. Aus kriminaltaktischen Gründen hält es Kress deshalb für geboten, Naujoks' Tod zunächst als Unfall erscheinen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises