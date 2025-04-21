Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 9Folge 20
59 Min.Ab 12

Judith Feddeck, zur Kur in Bad Pyrmont, entdeckt bei ihrer vorzeitigen Rückkehr, daß ihr Mann Jürgen sie betrügt. Per Fernglas beobachtet sie ihren untreuen Gatten in der ihnen gehörenden Jolle draußen auf dem See. Mit ihm im Boot: Anne Kant. Die junge Frau ist die Schwester von Tobias Kant, der mit den Feddecks befreundet ist. Beide Männer treffen sich des öfteren zum Schach in Feddecks Bootshaus. Auch Tobias, Priester in der kleinen Gemeinde am See, mißfällt das Verhältnis seiner Schwester mit seinem verheirateten Freund. Weitere Beweise für die Untreue ihres Mannes findet Judith im Bootshaus. Welchen Grund aber hatte Jürgen, sich hier noch am selben Tag mit seiner Pistole das Leben zu nehmen?

KultKrimi
