Der Alte
Folge 5: Aber mich betrügt man nicht
60 Min.Ab 12
Die noch strittige Frage zwischen den scheidungswilligen Eheleuten Sybille und Petrus Derera betrifft ein teures Bild, ein Original des Franzosen Rene Magritte. Sein Schätzwert: 1,3 Millionen Mark. Auf einen entsprechenden Zugewinnausgleich hätte Sybille bei einer Scheidung Anspruch. Der Verkauf des Bildes scheint folglich unumgänglich. Doch Sybille weiß, daß es für ihren Mann einen unschätzbaren ideellen Wert besitzt, weshalb sie sich großzügig zu einem Verzicht auf ihre Ansprüche bereiterklärt. Ihre einzige Bedingung: die monatliche Unterhaltssumme müsse entsprechend höher ausfallen. Ihr Mann und beider Anwälte akzeptieren.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises