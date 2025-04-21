Der Alte
Folge 10: Ein schlimmes Ende
Christa Abel sollte im am Montag stattfindenden Prozeß gegen Robert Schaffner aussagen. Der Angeklagte war ihr Chef, Besitzer eines Blumenladens. Zwischen ihm und Alex Röhm war es zu einem heftigen Streit gekommen. Zufällig hatte die 60jährige damals miterlebt, wie Schaffner seinen Freund Röhm, Inhaber eines Steinmetzbetriebes, mit der Pistole erschoß. Doch nun wurde Frau Abel selbst ermordet, einen Tag vor Prozeßbeginn in ihrem kleinen Gartenhäuschen in einer Laubenkolonie. Wer hatte ein Interesse daran, daß Robert Schaffner freikommt - und für dieses Ziel sogar vor einem Mord an der Zeugin Abel nicht zurückschreckte? Alle Ermittlungen von Hauptkommissar Kress konzentrieren sich auf die Beantwortung dieser Frage".
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick