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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Die neue Saison beginnt

DMAXFolge vom 23.04.2022
Die neue Saison beginnt

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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 23.04.2022: Die neue Saison beginnt

45 Min.Folge vom 23.04.2022Ab 12

Nach einer sechsmonatigen Winterpause öffnet die 80 000 Quadratmeter große Camper-Oase im brandenburgischen Caputh in Kürze wieder ihre Pforten. Aber bereits vor dem offiziellen Saisonstart häufen sich im „Himmelreich“ die Katastrophen. Im Gastronomiebereich streikt das Kassensystem. Und Maximilians jüngerem Bruder William treiben eine geplatzte Rohrleitung, ein sinkendes Boot und ein defektes Buchungssystem die Schweißperlen auf die Stirn. Wird das Duo die Probleme meistern oder legt die neue Führungsriege im Erholungsparadies eine Bruchlandung hin?

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