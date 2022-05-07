Zwischen Spaß und VerantwortungJetzt kostenlos streamen
Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 07.05.2022: Zwischen Spaß und Verantwortung
44 Min.Folge vom 07.05.2022Ab 12
Das „Himmelreich“ liegt auf einer Halbinsel. Im Notfall wäre auf dem 80 000 Quadratmeter großen Campingplatz daher reichlich Löschwasser vorhanden. Aber damit ist das Thema Brandschutz in Caputh noch nicht erledigt. Und im Gastronomiebereich besteht ebenfalls Handlungsbedarf. Küchenchef Lieroy hat zum Monatsende gekündigt. Und gutes Personal, auf das man sich verlassen kann, ist rar gesät. Wenn die junge Chefetage für das Problem keine adäquate Lösung findet, bleiben im Brandenburger Erholungsparadies sehr bald die Kasse und die Mägen der Gäste leer.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.