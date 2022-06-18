Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 18.06.2022: Das Rückspiel
45 Min.Folge vom 18.06.2022Ab 12
In der letzten Saison haben die Dauercamper an der Südküste ihre Hymne vorgestellt. Jetzt will die Ostküste nachziehen und zeigen, wo die eigentlichen Rocker wohnen. Roger Groß kümmert sich um den perfekten Rahmen für die Performance. Das Clan-Oberhaupt plant im Restaurant der Freizeitoase einen Grillabend. Für die spontanen Einfälle seines Vaters hat Gastro-Chef Maximilian aber eigentlich gar keine Zeit. Denn den Hotelkaufmann, Koch und Sommelier plagen gerade ganz andere Sorgen. Sein Bruder William nimmt derweil auf dem Spielplatz ein Bau-Team in Empfang.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.