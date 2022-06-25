Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 25.06.2022: Nachsaison ist Vorsaison
45 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 12
Die Saison im „Himmelreich“ neigt sich dem Ende zu. Doch bevor in der 80 000 Quadratmeter großen Freizeitoase Ruhe einkehrt, rückt in Brandenburg der TÜV an. Maximilian und sein Bruder William sind nervös. Erfüllt das zehn Jahre alte Klettergerüst auf dem neu gebauten Spielplatz die Sicherheitsanforderungen? Tobias macht sich unterdessen startklar für den Urlaub. Ihn zieht es mit seinem Reisemobil Richtung Süden. Ob der Platzwart im Frühling zurückkommt, steht in den Sternen. Und die Dauercamper Mike und Enrico verfrachten ihr Segelboot ins Winterlager.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.