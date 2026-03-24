Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 24.03.2026: Leck mich am Bau
45 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Die Vorbereitungen für die neue Campingsaison laufen auf Hochtouren. Und die Betreiber der 80 000 Quadratmeter großen Freizeitoase verfolgen am Schwielowsee ehrgeizige Pläne. Doch gleich zu Beginn muss der Familien-Clan in Brandenburg eine bittere Hiobsbotschaft verkraften. Ein Wasserrohrbruch wirbelt die Pläne des Teams durcheinander. Ausgerechnet unter der „Seebrücke“: Gefährden die Reparaturarbeiten den geplanten Eröffnungstermin an Christi Himmelfahrt? Auch im Restaurant startet das neue Jahr mit einer kalten Dusche. Im Kühlhaus „regnet“ es plötzlich.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.