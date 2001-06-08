Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 1Folge 5vom 08.06.2001
59 Min.Folge vom 08.06.2001Ab 12

Als die Kollegen der Hamburger Mordkommission in einer kleinen Runde Paul Zorns Geburtstag feiern, taucht plötzlich ein ungebetener Gast auf: Der aalglatte Rechtsanwalt Klaus Balzer steht unerwartet seinem Intimfeind Hauptkommissar Zorn gegenüber. Seit Zorns Aussage vor Gericht, Balzer würde einschüchtern und ließe sich bei Zahlungsunfähigkeit seiner hauptsächlich im Rotlicht-Milieu angesiedelten Mandanten an deren dort erworbenen Einkünften beteiligen, ist der zwielichtige Jurist in ein Verfahren vor der Anwaltskammer verwickelt. Umso unbegreiflicher ist es für Hauptkommissarin Eva Klaussner und Kriminaldirektor Henning Peters, dass Balzer ausgerechnet Zorn um Hilfe bittet, als seine Ehefrau Marlene spurlos verschwindet. Zorn wittert zunächst eine auf Rache gegründete Intrige Balzers, der versucht, ihn "vorzuführen". Doch Klaus Balzers absolute Gewissheit, dass seiner Frau etwas zugestoßen sein muss und seine Meinung, der zuständige Kollege vom Vermissten-Dezernat "verwalte nur, statt zu ermitteln", veranlassen Paul Zorn, sich näher mit dem Fall zu beschäftigen.

