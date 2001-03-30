Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Ermittler

Auge um Auge

KultKrimiStaffel 1Folge 2vom 30.03.2001
Auge um Auge

Der Ermittler

59 Min.Folge vom 30.03.2001Ab 12

Die 20-jährige Annika Hoffmann verlässt nach einer ausgelassenen Nacht die Disco und wird auf dem Weg nach Hause ermordet. Die Ermittlungen führen Zorn zur Familie der Getöteten. Dort macht der verzweifelte Vater dem Hauptkommissar ein Angebot der besonderen Art: Er soll dafür sorgen, dass der Mörder seiner Tochter eine Festnahme nicht überlebt und ist bereit, ihm dafür eine Prämie zu zahlen. Von nun an weicht der rachsüchtige Vater Paul Zorn nicht mehr von der Seite, obwohl er weiß, dass der Kommissar niemals auf sein unseriöses Angebot eingehen wird. Die Aufklärung dieses Falles gestaltet sich äußert schwierig. Zorn stößt auf eine Mauer des Schweigens. Alle Verdächtigen können ein Alibi vorweisen. Doch durch seine Hartnäckigkeit und seinen kriminalistischen Instinkt kommt Zorn dem Täter schließlich auf die Spur. Das erfährt auch Annikas Vater. In einem furiosen und dramatischen Showdown versucht Hoffmann seiner Rache Genüge zu tun und den Mörder seiner Tochter zu töten. Doch dann kommt alles ganz anders.

