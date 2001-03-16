Der Ermittler
Folge 1: Der letzte Ausweg
Bei einem Überfall auf eine Hamburger Bank wird ein Geldbote getötet. Zunächst sieht es nach einem weiteren Anschlag eines Serientäters aus - doch Kommissar Zorn hat seine Zweifel. Als die Witwe des Toten anonym eine größere Summe Geld erhält, hegt Zorn den Verdacht, dass der Geldbote vielleicht selbst in den Bankraub verwickelt gewesen sein könnte. Als Uwe Renner, der Motorradräuber, dem Ermittler und Susanne Merz, der Kriminalassistentin, die ihm vom Raubdezernat zugeteilt wird, auf frischer Tat ins Netz geht, scheint für die junge Beamtin der Fall gelöst. Doch so leicht lässt Zorn nicht locker. Obwohl alle Kollegen der Mordkommission Uwe Renner für den Täter des Überfalls auf die Nordseebank halten, glaubt Hauptkommissar Paul Zorn nicht daran und ermittelt in eine andere Richtung. Mit Hilfe von Stefan Möller, dem Vorgesetzten des getöteten Geldboten, erschließen sich ihm immer wieder neue Hintergründe der Tat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick