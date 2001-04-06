Der Ermittler
Folge 3: Tödliche Schuld
Die 17-jährige introvertierte Marina musste jahrelang unter dem Jähzorn ihres gewalttätigen Vaters leiden. Ihre schwache Mutter hat immer nur zugeschaut, ohne ihr zu helfen. Nun will Marina endlich abhauen. Doch als ihr Vater, Theo Waltersen, davon Wind bekommt, versucht er ihre Flucht mit Schlägen und Drohungen zu verhindern. Da taucht unerwartet der Kredithai Klaus Brack auf und fordert drohend ausstehendes Geld ein. Diese lautstarke Auseinandersetzung nutzt Marina zur Flucht. Waltersen versucht, ihr zu folgen. Am nächsten Morgen wird Theo Waltersen erschossen in seinem Elektro-Geschäft aufgefunden. Hauptkommissar Zorn und seine Kollegen von der Hamburger Mordkommission untersuchen den Tathergang und fahnden nach der vermeintlichen Zeugin Marina. Gleichzeitig nimmt Paul Zorn den in der Mordnacht am Tatort gesehenen Klaus Brack näher unter die Lupe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick