Der Ermittler
Folge 1: Eiskalter Mord
Als die junge Angestellte Effi Schwarz frühmorgens zu ihrem Arbeitsplatz kommt, dem noblen Gourmetrestaurant "Le Canard", macht sie eine grauenhafte Entdeckung. Der Sternekoch Fabian Raabe liegt tot im Gefrierraum. Für Hauptkommissar Zorn und Spurensicherer Eikelkamp ist der Tathergang offensichtlich. Der Mörder hat sein Opfer skrupellos in den Gefrierraum eingeschlossen. Die Pathologie bestätigt, dass Fabian Raabe qualvoll erfroren ist und hätte gerettet werden können, wenn er nur ein oder zwei Stunden früher gefunden worden wäre. Wer hatte ein Motiv und die Kaltblütigkeit für eine solche Tat? Zorn beginnt mit seinen Ermittlungen und stellt fest, dass der Ermordete alles andere als beliebt war. Die Kollegin Nora Reichmann wurde von Raabe gemobbt, weil sie sich gegen seine Avancen wehrte, und Effi Schwarz litt unter den cholerischen Anfällen des Sternekochs. Wenige Stunden vor dem Mord soll es im Restaurant zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Das Ehepaar Schenk wollte angeblich recherchieren, was ihr neuer Konkurrent so bietet, da ihr Restaurant unter Umsatzeinbußen leidet, seit es das "Le Canard" gibt. Aus unbekanntem Grund kam es nach Zeugenaussagen fast zu Handgreiflichkeiten und Fabian Raabe hat die Schenks des Lokals verwiesen. Aufgrund der Spuren am Tatort gerät Gregor Schenk immer stärker unter Mordverdacht. Ist er nach Dienstschluss ins "Le Canard" zurückgekehrt und hat nach einem Kampf seinen Rivalen in den Gefrierraum eingeschlossen? Doch dann kommt die Affäre von Fabian Raabe und seiner Chefin Emma Köhler ans Licht, die nur wenige Tage vor dem Mord beendet wurde. Hat die Restaurantinhaberin aus enttäuschter Liebe getötet? Oder ihr Mann aus Eifersucht? Aber auch der Gourmettester Rüdiger Hilpert gerät in Zorns Visier. Im Laufe der Ermittlungen sieht es zunehmend aus, als habe Fabian Raabe seinen Stern nicht mit seiner Kochkunst erworben, sondern weil er Hilpert gut bezahlt hat. Hängt der Mord mit dieser Bestechung zusammen?
