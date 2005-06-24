Der Ermittler
Folge 5: Gnadenlos
An seinem freien Tag trifft Hauptkommissar Paul Zorn zufällig seinen Freund und früheren Arbeitskollegen Kai Walling. Im Einkaufszentrum will Walling nach einem anonymen Tipp den gesuchten Dirk Wiesek festnehmen, der zwei junge Frauen vergewaltigt haben soll. Das Vorhaben der Freunde, bald wieder etwas gemeinsam zu unternehmen, wird nicht mehr stattfinden. Denn nur wenige Minuten nach ihrer Begegnung wird Kai Walling aus nächster Nähe erschossen. Zunächst spricht alles dafür, dass der gesuchte Dirk Wiesek seiner Festnahme entgehen wollte und in Panik geschossen hat. Doch von dem flüchtigen Täter fehlt jede Spur, und Zorn hegt Zweifel: es gibt keine Beweise für Wieseks Anwesenheit im Shopping-Center. War alles doch ganz anders? Als Paul Zorn von Rob Callsens vorzeitiger Entlassung wegen guter Führung aus der Haft erfährt, keimt in ihm ein furchtbarer Verdacht auf. Hat Rob Callsen seinen Rachefeldzug begonnen? Nach Callsens Überfall auf einen Geldtransporter kam bei seiner Festnahme vor zehn Jahren dessen schwangere Frau auf tragische Weise ums Leben. Callsen hatte damals dem Einsatzleiter Kai Walling und Paul Zorn, der ihn zur Aufgabe bewegen wollte, Rache geschworen. Angeblich zufällig taucht Callsen nun mehrfach auf und reizt Zorn mit verbalen Provokationen. Als Zorn zudem befürchten muss, Callsen suche auf perfide Weise die Nähe zu seiner 15-jährigen Tochter Hanna, liegen die Nerven des Ermittlers zunehmend blank. Doch schließlich tauchen Beweise auf, dass Dirk Wiesek am Tatort war. Hat der Sexualstraftäter doch seinen Freund getötet, und Zorn verrennt sich in der Annahme, dass Callsen Vergeltung will? Während Zorn auf der Suche nach der Wahrheit ist, wird er in eine Falle gelockt.
