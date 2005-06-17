Willkommen in der HölleJetzt kostenlos streamen
Der Ermittler
Folge 4: Willkommen in der Hölle
Aufgrund der Spurenlage am Tatort meinen Hauptkommissar Paul Zorn und seine Kollegen, die Kellnerin Tanja Gussmann sei das Opfer eines Raubmordes geworden, als sie die Restauranteinnahmen nachts zur Bank bringen wollte. Erst eine Woche zuvor wurde Michael Westhoven, Inhaber eines Segelzubehörgeschäfts, vor derselben Bank überfallen und ausgeraubt. Waren es dieselben Täter, nur dass sie bei der zweiten Tat brutaler vorgingen und die wehrlose Frau skrupellos erschossen haben? Weder Peter Gussmann und Sohn Lars noch den Arbeitskollegen ist in den letzten Wochen etwas besonderes aufgefallen. Nichts deutet daraufhin, dass Tanja Gussmann bedroht wurde. Umso stärker glaubt Zorn an eine Verbindung zwischen den beiden Überfällen. Und tatsächlich gelingt es ihm, die Täter festzunehmen, die Westhoven überfallen haben. Aber Maik Junghanns und sein Komplize streiten den Mord an Tanja Gussmann ab. Hoffen sie aus Mangel an Beweisen nicht für die Tat verantwortlich gemacht werden zu können? Oder war es eine Beziehungstat, die wie ein Raubmord aussehen soll? Im Umfeld des Opfers macht Zorn eine unglaubliche Entdeckung. Das russische Au-Pair-Mädchen Katerina scheint während ihres Aufenthaltes bei der Familie Gussmann geschlagen worden zu sein. Aber Katerina schweigt hartnäckig. Aus Angst? Was ist geschehen? Zorns Ermittlungen bringen zu Tage, dass die Ehe der Gussmanns am Ende war. Tanja wollte sich von ihrem verschuldeten und untreuen Mann scheiden lassen. Hat der Zugbegleiter den Mord begangen, um die Trennung zu verhindern und an die Lebensversicherung und das Erbe seiner Frau zu kommen? Auch Tanjas Affäre mit dem verheirateten Nachbar Edmund Strehle kommt ans Licht. Was weiß der angeblich so tolerante und weltoffene Monteur über den Mord? Als ein Indiz gefunden wird, das Maik Junghanns und seinen Komplizen wiederum schwer belastet, gestalten sich die Ermittlungen immer komplizierter.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick