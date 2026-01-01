Faszination Fluss - Der Tagliamento
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Faszination Fluss - Der Tagliamento
Der Tagliamento, letzter wilder Alpenfluss, fließt ungezähmt durch Norditalien bis zur Adria und beherbergt äußerst artenreiche Ökosysteme. Die Forschung zeigt seine Bedeutung für Renaturierung. Trotz Hochwassergefahr bewahren naturnahe Abschnitte Schutzfunktionen. Die Doku beleuchtet das Zusammenspiel von Mensch, Natur und Landwirtschaft entlang des Flusses.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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