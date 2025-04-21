Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 12
63 Min.Ab 12

Vor seiner Haustür werden aus einem Auto drei Schüsse auf den Kommissar abgefeuert. Er kommt mit einem Streifschuss glimpflich davon, doch ein Anruf kündigt ein neues Attentat auf ihn an. Wahrscheinlich ist es der Racheakt eines Verbrechers, den er ins Gefängnis gebracht hat. Der einzige Anhaltspunkt für die Nachforschungen ist der Telefonanruf: Aus den Hintergrundgeräuschen geht hervor, dass aus dem Billardzimmer eines Lokals gesprochen wurde und aus einer Musikbox ein bestimmter Schlager dröhnte. Frau Keller kann in einem solchen Fall nicht tatenlos zusehen. Sie entschließt sich, etwas auf eigene Faust zu unternehmen.

KultKrimi
