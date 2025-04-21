Der Kommissar
Folge 6: Dr. Meinhardts trauriges Ende
59 Min.Ab 12
Im Garten seiner Villa wird Doktor Meinhardt tot aufgefunden: Die Indizien weisen darauf hin, dass er aus dem Fenster gestürzt wurde. Der Kreis der Verdächtigen ist für die Kriminalpolizei sehr eng zu fassen, denn am gleichen Abend hatte Doktor Meinhardt Besuch, und nur unter diesen Gästen und ihren Bekannten kann der Mörder zu suchen sein. Der Verdacht richtet sich auf eine Gruppe junger Leute, die von dem Geschäftsmann in großzügiger Weise beschenkt und unterstützt worden waren. Aber Kommissar Keller befriedigt diese Lösung nicht, denn warum sollten die jungen Leute ihren Wohltäter wohl ermordet haben?
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises