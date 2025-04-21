Der Kommissar
Folge 3: Der Papierblumenmörder
62 Min.Ab 12
Um Sekunden kommt ein Spaziergänger in den Isarauen zu spät, um einen Schuss zu verhindern, bei dem ein junges Mädchen tödlich verletzt wird. Kommissar Keller erfährt, dass das getötete Mädchen vor einiger Zeit aus einem Erziehungsheim ausgebrochen ist und in Münchner Hippiekreisen verkehrte. Harry Klein erhält die schwierige Aufgabe, zusammen mit einer Freundin der Getöteten in diesem Milieu den Mörder zu suchen. Ein angesehener Mann, der dem verwahrlosten Mädchen nicht nur Blumen geschenkt hatte, gerät in das Räderwerk der polizeilichen Untersuchungen.
Der Kommissar
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises