Der Kommissar
Folge 11: Tödlicher Irrtum
Eines Tages wird Kommissar Keller von einem Pfarrer aufgesucht, der ihm berichtet, dass in der vergangenen Nacht ein Mann bei ihm gewesen sei, dem er die Beichte abgenommen habe. Und dieser Mann hat ihm gebeichtet, dass er eine gewisse Frau Dönhoff ermordet hat. Den Namen des Mannes darf er wegen des Beichtgeheimnisses nicht nennen. Kommissar Keller lässt sofort Nachforschungen anstellen, muss jedoch feststellen, dass die Frau noch lebt; aber ihre Hausgehilfin ist dem Verbrechen zum Opfer gefallen. Man vermutet, dass der Mörder einen zweiten Versuch machen wird, die Frau zu töten. Schließlich bringt Kommissar Keller den Pfarrer dazu, ihm zu helfen, ohne dass das Beichtgeheimnis verletzt wird.
