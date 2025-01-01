Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 12
Folge 12: Romeo und Julia

43 Min.Ab 12

Mick bemerkt eine junge Frau, Annika, die zusammengekauert und aufgelöst vor dem Präsidium sitzt. Sie schaut Mick mit Tränen in den Augen an und behauptet, ihre Mutter getötet zu haben. Kurz darauf sind Mick und Andreas in Annikas Wohnung. Von einer Leiche keine Spur!

