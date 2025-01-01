Der letzte Bulle
Folge 13: Gefährliches Spiel
44 Min.Ab 12
Carsten Wiechert liegt tot in seiner Wohnung. Er wurde in eine Glasvitrine geschleudert und erlitt einen Genickbruch. Mick und Andreas stellen schnell fest, dass Wiechert immer erst mitten in der Nacht nach Hause kam, obwohl der Gasthof, in dem er arbeitete, schon viel früher seine Pforten schließt. Bald ist klar: Der biedere Gasthof verwandelt sich des Nachts in ein illegales Casino, und das Mordopfer arbeitete hier als Croupier. Doch wer hatte ein Tatmotiv?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin