Der letzte Bulle
Folge 6: Feuer und Flamme
44 Min.Ab 12
Ausgerechnet an Micks Karre macht sich ein lang gesuchter Serienbrandstifter zu schaffen. Der Täter entpuppt sich als minderjähriges Mädchen: Julia Brinkmann. Für Zündeleien sind Mick und Andreas nicht zuständig - bis sie in einem ausgebrannten Autowrack auf eine Leiche stoßen. Es handelt sich um Greta Gerlach, die Ex-Frau eines Baulöwen, auf dessen Hochzeit Greta ordentlich Schampus getankt und dann ein Nickerchen in ihrem geparkten Wagen gemacht hatte.
Der letzte Bulle
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin