Der letzte Bulle
Folge 7: Zur Kasse, Schätzchen
44 Min.Ab 12
Seine letzten Stunden in einem Tempel der Liebe verbringen - für manche eine wunderbare Vorstellung. Für den Finanzbeamten Martin Trabert ist es ein Alptraum. Er stirbt nicht in den Armen einer schönen Frau, sondern wird in der Sauna gegrillt. Für Mick und Andreas ist es ein delikater wie verzwickter Fall: Während die Verdächtigen sich als unschuldig erweisen, kommt Pfeffer in die Ermittlungen: Auch ein Kollege aus dem Präsidium vergnügte sich in der Mordnacht in dem Bordell.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
