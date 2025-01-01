Der letzte Bulle
Folge 11: Uschi, mach keinen Quatsch
44 Min.Ab 12
Uschi erwacht in einer fremden Wohnung mit einem Filmriss. Neben ihr liegt ihr Vermieter Wilhelm Inck erschlagen in einer riesigen Blutlache. Mick und Andreas bleibt nichts anderes übrig, als ihre alte Freundin Uschi festzunehmen. Während ihre Kollegen an Uschis Unschuld glauben, sieht das ein ehrgeiziger junger Staatsanwalt anders: Sie war am Tatort, ist von dort geflohen und hatte hohe Mietschulden bei dem Toten. Ein potenzielles Mordmotiv ...
