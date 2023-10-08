Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Eine ängstliche Friesenstute und ein Trakehner mit Rückenschmerzen

sixxStaffel 2Folge 3vom 08.10.2023
Eine ängstliche Friesenstute und ein Trakehner mit Rückenschmerzen

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Folge 3: Eine ängstliche Friesenstute und ein Trakehner mit Rückenschmerzen

46 Min.Folge vom 08.10.2023Ab 6

Friesenstute Emma hat seit der Jahrhundertflut ein Problem mit Wasser. Nun muss sie sich ihrer Angst stellen und in einem bis zu den Fesselgelenken überfluteten Round-Pen arbeiten. Wie wird Emma diese Herausforderung meistern? Trakehner Florian hat Rückenschmerzen und wird von der Tierphysiotherapeutin Katrin Obst mit Kinesio-Tape behandelt.

