Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

sixxStaffel 2Folge 6vom 29.10.2023
Folge 6: Sitzt die Angst vor dem Anhänger bei Theo zu tief?

46 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 6

Ein Zahnarzt untersucht Isabellas Gebiss, da bei ihr eine Fehlstellung der Schneidezähne vermutet wird. Währenddessen darf Tinker Theo wieder nach Hause. Nun wird sich zeigen, ob seine Angst vor Anhängern wirklich besiegt ist. Hat Raphael Dyslis Training etwas gebracht oder sitzt die Furcht vor dem Transportmittel zu tief?

