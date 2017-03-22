Der Speck muss weg - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Der Speck muss weg
Folge 4: Der Speck muss weg - Staffel 1 Folge 4
Kandidatin Isabella versucht sich in ihr Hochzeitskleid zu zwängen. Doch das wird heute wohl nichts mehr. Schließlich hat sich die Jungmutter die letzten Wochen wenig Mühe gegeben. Doch nicht alle der acht "Der Speck muss weg"-Kandidaten haben es sich bequem gemacht. Michaels Frau Brigitte ist offensichtlich frisch verliebt in ihren Holden. Kein Wunder, denn nach zwei Wochen sind bei dem Familienvater bereits sechs Kilo gepurzelt. Christopher Frank will mehr rausholen. 250 Höhenmeter und über 300 Stufen innerhalb von 30 Minuten soll er erklimmen. Ein harter Trainingstag steht ihm also bevor. Der 19-Jährige Richard ist untergetaucht. Dr. med. Christopher Wolf stattet ihm einen Überraschungsbesuch ab. Dr. Markus Starks Schützling Janine arbeitet bereits seit knapp zwei Monaten an ihrem Überschuss, doch irgendwie purzeln die Kilos nicht. Ihr mangelnder Biss in puncto Gesundheit führt unweigerlich zu wiederholten Frusterlebnissen. Was kann denn auch so schlimm an drei Gummibärli sein? Freund Thomas hat es im Gegensatz zu ihr geschafft, zehn Kilo abgenommen, weil er auf Paleo umgestellt hat. Janine ist eifersüchtig. Dr. Markus Stark sucht nach Ursachen und versucht sie zu motivieren. Alexandra fühlt sich in ihrer Haut alles andere als wohl und ihr Selbstbewusstsein hat in den letzten Jahren stark gelitten. Aus ihrem Umfeld musste sie oft böse Kommentare einstecken. Beim Boxtraining mit Trainer Christopher Frank kann sie endlich austeilen. Dr. med. Christopher Wolf hat aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes den Wiener Bernhard ins Krankenhaus überstellt. Freund Marty steht zur Seite und leistet in den Stunden bis die medizinischen Befunde eintreffen Gesellschaft.
