Folge 7: Der Speck muss weg - Staffel 1 Folge 7 vom 12.04.2017
Unter ärztlicher Betreuung werden in dieser Sendung insgesamt acht Kandidaten den inneren Schweinehund besiegen und den Kampf gegen die überflüssigen Kilos aufnehmen. Ade dem ungesunden Lebensstil, Hallo bewusste Ernährung und Sport. Dabei kommen zweierlei Methoden zum Einsatz. Die eine Gruppe der Abnehmenden versucht unter der Anleitung von Mag. Dr. Markus Stark mit dem sogenannten Paleo-Lifestyle, auch unter Steinzeiternährung bekannt, dem Wunschgewicht nahe zu kommen. Die andere Gruppe probiert CC-Systems, betreut von den beiden Entwicklern Kardiologe Dr. Christopher Wolf und Personal Trainer Christopher Frank, aus. Low-Carb-Ernährung und ein straffer Sportplan stehen hier am Programm. Die Seher können sich von "Der Speck muss weg" unterhalten oder anspornen lassen. Auf jeden Fall gibt es jede Menge Wissenswertes zu Ernährung und Sport zu erfahren.
