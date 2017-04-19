Der Speck muss weg - Staffel 1 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Der Speck muss weg
Folge 8: Der Speck muss weg - Staffel 1 Folge 8
Rückblick: Alexandra schüttete zu Beginn der Staffel den Sehern ihr Herz aus. Sie weinte bitterlich und ihr Freund Gerald gestand, dass er sie nicht mehr allzu anziehend fand. Fünf Monate sind seither vergangen. Von den ursprünglichen 110 kg sind einige gepurzelt. Und die 43-Jährige kann endlich wieder bis über beide Ohren strahlen und mit ihrer Familie die gemeinsame Zeit genießen. Das Finale setzt Alexandra aber erst die Krone auf. Ihre Coaches Christopher Frank und Dr. Christopher Wolf haben nämlich für sie einen wunderschönen Abend geplant. Im niederösterreichischen Kindberg steht für Kandidatin Simone ebenfalls das Finale an. Kein Wunder, dass die 55-Jährige deshalb ganz schön aus dem Häuschen ist. Simone war im Paleo-Team die mit Abstand erfolgreichste Kandidatin. Doch nicht nur ihr Coach, Markus Stark, ist auf seine Einserschülerin mächtig stolz, auch Mutter Anna und Schwester Ilse ziehen den Hut vor ihr. Wieviel die 55-Jährige am Ende abgenommen hat und wie viele Geldsäcke sie einheimsen kann, wird sich am Ende des Tages bei einem fulminanten Überraschungsevent mit Familie, Freunden und Kollegen zeigen. Doch bevor es so weit ist, wäre da noch die eine Frage zu klären: Passt Simone endlich ihr gelbes Lieblingskleid? So viel sei verraten: Es fließen jede Menge Tränen. Finaltag für C&C-Kandidatin Ines. Hinter der 21-Jährigen liegen fünf Abspeckmonate, die es wahrlich in sich hatten. Ohne die intensive Unterstützung der „Der Speck muss weg“-Experten hätte es die junge Frau wahrscheinlich nie so weit gebracht. Der Erfolg muss gefeiert werden, und das glamourös. Christopher Wolf und Christopher Frank rollen ihrem Schützling zum Finale nicht nur den roten Teppich aus, sie sorgen auch dafür, dass die 21-Jährige wie eine Prinzessin gestylt auf diesem zur Waage schreiten darf. Auch für Isabella aus Villach geht die Abnehmperiode zu Ende. Ob diese überhaupt je angefangen hat, wird die letzte Messung zeigen. Doch zuvor muss die 31-jährige Kärntnerin Dr. Markus Stark beweisen, dass sie nun endlich wieder ohne Hilfe auf ihr Pferd aufsteigen kann. Das war aber nicht das einzige Ziel, das sie sich gesteckt hatte. Ihr Hochzeitskleid soll wieder passen. Ob sich die letzten Wochen noch auf der Waage bemerkbar machen? Rocker Bernhard wird nach seiner Krebsdiagnose auch weiterhin von Dr. Christopher Wolf betreut. Dabei gibt es erfreuliche Neuigkeiten für den 51-Jährigen. Die neueste Blutanalyse zeigt: Die Therapie schlägt an. Der weiteren Heilung steht also nichts mehr im Wege. Zur Feier des Tages macht Bernie mit seinem treuen Begleiter Marty eine Spritztour auf ihren heißen Eisen.
