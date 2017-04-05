Der Speck muss weg - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Der Speck muss weg
Folge 6: Der Speck muss weg - Staffel 1 Folge 6
Dr. Markus Stark schwingt diese Woche den Kochlöffel. Er will seinen Schützlingen die Paleo-Ernährung näher bringen und lädt sie zu sich in die Küche ein. Denn vor allem Janine und Isabella konnten sich bis dato mit dem Lifestyle wenig anfreunden. Janine ist neidisch auf ihre Kinder, denn Schinken, Käse und Co. sind für sie kein Tabu. Simone ist Janine und Isabella eine Nasenlänge voraus und freut sich so sehr, dass sie zum Abendessen gleich ihr schönstes Kleid präsentiert. Doch da kommt erneut Neid auf. Janine reicht es wenige Tage später. Sie sucht nach Motivation und landet auf der Couch von Hypnomentalcoach Christian Blümel. Seit drei Monaten befolgt Michael das C&C-Systems-Programm von Dr. Christopher Wolf und Fitnesstrainer Christopher Frank. Auf Kohlenhydrate und Zucker wird verzichtet, dafür gibt es Gemüse und Proteinshakes. Und das nicht nur für Michael, auch Gattin Brigitte macht brav mit. Mit 121 kg ging der Familienvater ins Rennen. Diesmal feiert er den großen Meilenstein. Letzte Woche hat Trainer Christopher Frank die 21-jährige Ines an ihre Grenzen gebracht, sie musste einen Berglauf absolvieren. Auf den Lorbeeren darf sie sich dennoch nicht ausruhen. Der 20-jährige Richard hat ein wenig gebraucht, aber reißt sich nun am Riemen. Blöd nur, dass der fünfmonatige Abspeckzeitraum fast vorbei ist. Ein trauriges Nullsummenspiel. Denn Richard hat über diesen langen Zeitraum so gut wie nichts abgenommen. Richard muss seine letzte Challenge meistern: den Donauturm, heißt: 780 Stufen, 250 Höhenmeter in nur 20 Minuten. Der Schweiß läuft dem jungen Mann jetzt schon übers Gesicht. Doch oben wartet eine Überraschung auf ihn. Das Team Bernhard/Marty trifft sich heute für eine Einheit mit Personal Trainer Christopher Frank. Es geht in die Muckibude, um an Bernies Gesundheit zu arbeiten und Martys Körper zu stählen. Doch beim Anblick der anderen Fitnessbegeisterten und deren Adoniskörpern kommen Bernie Zweifel.
