Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 3: Heute steht das erste Schwimm-Training für die Welpen auf dem Stundenplan
46 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 6
André Vogt bringt seinen Welpenschülern das Schwimmen in einem Freibad bei. Doch nicht alle trauen sich sofort ins Wasser und benötigen die Unterstützung ihrer Besitzer und des Trainers. Anschließend wartet auf die Erstklässler eine weitere Herausforderung. André und seine Assistentin Eva wollen den Welpen bei einem Rollenspiel die Angst vorm Tierarztbesuch nehmen.
