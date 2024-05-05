Die Welpenklasse zu Besuch bei Therapiebegleithunden Jetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 5: Die Welpenklasse zu Besuch bei Therapiebegleithunden
46 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 6
Für die heutige Unterrichtsstunde hat sich Hundetrainer André Vogt etwas ganz Besonderes überlegt: Corgi Watson, Goldendoodle Ruffy und Cockapoo Maily müssen ein Surfbrett überqueren, das auf dem Wasser eines Pools schwimmt. Dabei sollen die Pfoten der Tiere möglichst trocken bleiben. Zudem besucht André mit seinen Welpenschülern Therapiebegleithunde in einer Ergotherapie-Praxis, die vor allem Kindern Freude bereiten.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen