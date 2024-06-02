Abschlussprüfung für die WelpenschülerJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 8: Abschlussprüfung für die Welpenschüler
47 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 6
Die acht Wochen Unterricht sind fast vorbei und auf die Welpenschüler wartet eine Abschlussprüfung. Sie müssen ihren Besitzern und ihrem Trainer beweisen, was sie in der Zeit gelernt haben. André Vogt und seine Assistentin Eva Birkenholz haben für jeden Schüler einen individuellen Test vorbereitet. Werden die sechs Welpen ihre Prüfungen erfolgreich bestehen?

