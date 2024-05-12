Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Finden alle Welpen ihre Herrchen im Labyrinth?

sixxStaffel 10Folge 6vom 12.05.2024
Finden alle Welpen ihre Herrchen im Labyrinth?

Finden alle Welpen ihre Herrchen im Labyrinth? Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 6: Finden alle Welpen ihre Herrchen im Labyrinth?

47 Min.Folge vom 12.05.2024Ab 6

André Vogt bereitet seine nächste Unterrichtsstunde in einem Maislabyrinth vor. Die Aufgabe der Welpenschüler ist es, die Spur ihrer Besitzer aufzunehmen und sie zu finden. Doch nicht jedem Hund fällt diese Konzentrationsübung leicht. Der kleine Corgi lässt sich von allem ablenken. Danach hat die Dobermann-Dame Donya Einzelunterricht bei dem Welpentrainer. Allerdings hat sie keine Lust aufzupassen und André überlegt, das Training abzubrechen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen