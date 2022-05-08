Mit dem Floß über die RuhrJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 3: Mit dem Floß über die Ruhr
46 Min.Folge vom 08.05.2022Ab 6
Für André Vogt und seine Schützlinge geht es auf einen entspannten Ausflug ins Grüne. Dabei trainieren die Vierbeiner, wie man sich zu Wasser und zu Land angemessen verhält. Außerdem testet André einige interessante Gadgets, mit denen die Fellnasen spielend neue Fertigkeiten entdecken und erlernen können.
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
