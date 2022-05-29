Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Es geht hoch hinaus für die Welpenklasse

sixxStaffel 7Folge 6vom 29.05.2022
Es geht hoch hinaus für die Welpenklasse

Es geht hoch hinaus für die WelpenklasseJetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 6: Es geht hoch hinaus für die Welpenklasse

46 Min.Folge vom 29.05.2022Ab 6

Bei einem speziellen Training an einer Kletterwand lernen die Welpen, mit besonderen Umweltreizen umzugehen. Dabei geht es für die Vierbeiner und ihre Besitzer hoch hinaus. Außerdem bekommt die Klasse Besuch von Sascha Reichert, der ein Gemälde für einen guten Zweck malt. Anschließend dürfen die Vierbeiner selbst in Aktion treten, und dem Kunstwerk ihre ganz persönliche Note verleihen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen