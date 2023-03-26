Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Prominenter Besuch

sixxStaffel 7Folge 4vom 26.03.2023




Folge 4: Prominenter Besuch

46 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 6

Beim Klassenausflug dürfen die Welpen ihre Spürnasen einsetzen und den richtigen Riecher unter Beweis stellen. Denn heute absolvieren die Fellnasen ein spannendes Sprengstofftraining. Außerdem erteilt André Vogt seinen Schülern eine neue Lektion, bei der sie lernen, in ihr Körbchen zu gehen. Und die Vierbeiner bekommen prominenten Besuch von Moderatorin Panagiota Petridou, die ihren Welpen Emma mitgebracht hat.

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!




