Tag 5 in Deutschlands süßester Schulklasse

sixxStaffel 7Folge 5vom 22.05.2022
46 Min.Folge vom 22.05.2022Ab 6

Heute auf dem Stundenplan: Stadttraining! Die Welpenklasse ist zu Besuch auf der Düsseldorfer Königsallee und hält ihre Herrchen und Frauchen dabei ordentlich auf Trab. Kein Wunder, schließlich warten in dieser belebten Umgebung einige ungewohnte Gerüche und Versuchungen auf die kleinen Vierbeiner. Außerdem steht eine wichtige Lektion an: Das Giftködertraining.

sixx
