Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 8: Der letzte Schultag für die Welpenklasse
46 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 6
Das Training mit André Vogt neigt sich dem Ende zu. Doch zum Schluss erwartet die Schüler noch eine ganz besondere Sportstunde. Außerdem müssen die Welpen bei der großen Abschlussprüfung zeigen, was in ihnen steckt. Wer kann alle sechs Aufgaben mit Bravour meistern?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen