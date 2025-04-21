Derrick
Folge 12: Ein Koffer aus Salzburg
57 Min.Ab 12
Auf dem Münchner Bahnhofsgelände wird eine Putzfrau offenbar grundlos erschossen. Die Fahndung nach dem Täter, der mit einem schweren Koffer auf der Flucht sein soll, bleibt ergebnislos. Derrick ahnt, daß ein gutorganisierter Schmugglering hinter der Verbrechen stehen muß.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises