Zeichern der Gewalt

KultKrimiStaffel 1Folge 8
59 Min.Ab 12

Als Rechtsanwalt Rieger an diesem Abend sein Büro verlassen will, erreicht ihn ein Anrufer, der ihn auffordert, dem Untersuchungsgefangenen Günter Hausmann eine Pistole ins Gefängnis zu bringen. Da Frau Rieger in der Gewalt von Gangstern ist, bleibt dem Anwalt keine andere Wahl, als dem Befehl Folge zu leisten. Wenig später geht bei Oberinspektor Derrick im Polizeipräsidium die Meldung ein, daß ein Justizwachtmeister von dem ausgebrochenen Untersuchungshäftling Hausmann erschossen worden ist. Sofort setzt er den gesamten Fahndungsapparat der Polizei in Bewegung.

