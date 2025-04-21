Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

KultKrimiStaffel 1Folge 14
Folge 14: Der Tag nach dem Mord

59 Min.Ab 12

Horst Wegemann, Sohn reicher Eltern, bekommt heraus, daß sich seine Freundin Andrea mit seinem Freund Mario amüsiert. Rasend vor Eifersucht stellt Horst ihn zur Rede. Wenige Stunden später findet man vor einem italienischen Restaurant einen Wagen mit einem Toten.

